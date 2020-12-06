شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 2 مليار دولار فرص تصديرية متاحة فى أسواق 37دولة رصدها التمثيل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت دراسة أعدها جهاز المثيل التجارى وجود فرص لزيادة صادرات الصناعات الكيماوية فى عدد من أسواق الدول المعتمد لديها المكاتب التجارية فى الخارج بلغ عددها نحو 37 دولة تقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة فيها نحو 2.016مليار دولار، خلافا لفرص تصديرية أخرى لبنود يتم استيرادها من الأسواق المستهدفة من الخارج ولايتم تصديرها من مصر.

ووفقا للدراسة التى تلقاها خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة فإن هناك 9 أسواق مستهدفة فى إفريقيا وهى كينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وأثيوبيا والسنغال وتنزانيا وزامبيا وجيبوتى وغانا وقدرت حجم الفرص التصديرية المتاحة لاسواق هذة الدول نحو 287 مليون دولار خلافا للبنود السلعية التى تستوردها هذة الدول ولا يتم التصدير من مصر لها .

وبالنسبة لأسواق الدول العربية المستهدفة قال خالد أبو المكارم أنها ضمت المغرب وتونس والجزائر والسعودية والإمارات والكويت والعراق والأردن ولبنان والسودان وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لأسواق هذة الدول نحو 333مليون دولار .

وفيما يتعلق بدول الاتحاد الاوربي المستهدفة فقد ضمت القائمة كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان والمملكة المتحدة وبولندا وقدر حجم الفرص التصديرية الفعليه المتاحة نحو 366.5 مليون دولار .

وجاءت تركيا وروسيا ضمن أسواق دول شرق أوروبا المستهدفة بحجم فرص تصديرية متاحة يقدر بنحو 433.2 مليون دولار .

ومن دول الامريكتين استهدفت دراسة التمثيل التجارى أسواق كل من الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وكندا وتقدر حجم الفرص التصديرية المتاحة لاسواق هذة الدول نحو257.7 مليون دولار .

كما رصدت الدراسة حجم فرص تصديرية إلى أسواق كل من الهند والصين وكوريا واليابان وماليزيا وأندونيسيا تقدر بنحو 338.9مليون دولار .

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المستمر بين التمثيل التجارى والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة بشأن تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم وذلك لزيادة نفاذ المنتجات الكيماوية والأسمدة فى الأسواق الخارجية.

وكان أحمد مغاورى دياب رئيس جهاز التمثيل التجارى قد أعلن عن انتهاء الجهاز من إعداد دراسة تفصيلية مدعمة بالاحصاءات الخاصة بحجم وهيكل التجارة بين مصر وأسواق بعض أهم الدول الخارجية فى مجال الصناعات الكيماوية والاسمدة وفقا للمناطق الجغرافية المختلفة والتى بها مكاتب تجارية لتتضمن الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الكيماوية والاسمدة بتلك الاسواق الفعلية والمستهدفة .

واعتمدت دراسة التمثيل على مصفوفات تحلل هيكل واتجاه الصادرات المصرية إلى الدول المختلفة من خلال بيان القطاع السلعى والصادرات الفعليه له والقدرة التصديرية المتاحة ينتج عنها حجم الفرص المتاحة لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية والاسمدة فى الدول محل التحليل مع توضيح البنود السلعية التى لا يتم تصديرها رغم وجود قدرة تصديرية بها وذلك وفقا لقوائم العرض والطلب بين مصر وهذة الدول .