شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر للسوق الأفريقي: سداد مستحقات المصدرين خطوة جيدة لدعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام زغلول أحد المصدرين للسوق الافريقي، أن توجيه الحكومة لسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات يؤكد الاهتمام بملف زيادة بالصادرات المصرية، مشيرا إلي أن هناك ضرورة ملحة لوجود تعامل خاص من الدولة مع السوق الأفريقي لما له من مستقبل كبير يجب التركيز عليه خلال السنوات القادمة.

وأشار زغلول في تصريحات خاصة، إلي ضرورة أن يشتمل برنامج دعم الصادرات إلي تعامل مميز مع السوق الأفريقي، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى القارة السمراء حاليا لا تعبر عن الإمكانيات المصرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أعلنت أنه تم توجيه 8.2 مليار جنيه ضمن مبادرات سداد مستحقات المصدرين منذ بداية العام الجاري لتوفير السيولة للشركات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن نسب الخصم ضمن المبادرة الجديدة لصرف المستحقات تصل إلي 15% وتحصل الشركات على 85% كسداد فورى للشركات لتوفير سيولة بصورة سريعة لها.

وأضافت نيفين جامع في تصريحات صحفية أن برامج زيادة الصادرات يركز على الأسواق التي لنا بها ميزة نسبية ونستطيع المنافسة بها مثل السوق الأفريقي.