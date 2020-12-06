القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار أسعار العملات فى السعودية اليوم الأحد 6-12-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال مؤخرا إن الحكومة لن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% في الأمد القصير والمتوسط لكنه أوضح أنها قد تبحث ذلك في الأمد البعيد.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين التي انعقدت عبر الانترنت، إن قرار ضريبة القيمة المضافة صعب لكنه خيار ضروري لدعم الاقتصاد.

وكان وزير الإعلام المكلف ماجد بن عبد الله القصبي، قال إن المملكة قد تراجع زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد زوال جائحة كورونا.