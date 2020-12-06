اتحاد بنوك مصر: القطاع المصرفى وجه 2.5 ترليون جنيه فى شرايين الاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن القطاع المصرفي وجه 2 ترليون 555 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد، وذلك للشركات والمستثمرين. وبدوره قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن البنك المركزي اتخذ خطوات كبيرة لدعم الشركات خلال أزمة فيروس كورونا، وهناك تنسيق عال بين الحكومة والبنك المركزي وتم الانتهاء من مبادرات دعم المصدرين وسداد المستحقات بواقع 85% بصورة سريعة بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الصناعة والمالية والقطاع المصرفي لإعلان مبادرات دعم المصدرين وصرف مستحقات الشركات المصدرة. وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن مبادرة سداد مستحقات المصدرين تلقي دعما كبيرا من القطاع المصرفي، فنحن شريك أساسي ونسعي لتذليل العقبات أمام الشركات المصدرة. وقالت ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات، إنه تم صرف 580 مليون جنيه لعدد 20 شركة في إطار مبادرة سداد مستحقات المصدرين، مشيرة إلي أن القطاع الخاص المصدر يعي دور البنوك للتسهيل في عملية السداد.

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