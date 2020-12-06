تعرف على سعر "عيار 24" للذهب السعودى اليوم الأحد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 6-12-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 221.84 ريال سعودى.

القواعد الحاكمة لأسعار الذهب لا يمكن التحكم فيها، ولا يمكن معرفة حركة مؤشر سعر الذهب سواء في مصر أو الخارج، وهنا غالبا تظهر المفاجآت، وخلال نوفمبر المنقضى تراجع الذهب في مصر 60 جنيها تقريبا، وفجأة وبدون مقدمات بدأت رحلة الصعود مجددا.

مفاجآت عدة قد تظهر في سوق الذهب خلال ديسمبر الجارى، في ظل توقعات بعدم استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث يتجه الذهب للعودة لسيناريو الهبوط مجددا بنهاية هذا الشهر وفق التوقعات، وذلك بالتزامن مع اقتراب توزيع لقاح كورونا على الدول.