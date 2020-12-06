شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية خضراء لمؤشرات البورصة المصرية بأولى جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي نحو 4.3 مليار جنيه، ليغلق عند 647.224 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11024 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13218 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4258 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3075 نقطة.
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