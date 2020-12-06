شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: تم توجيه 8.2 مليار جنيه للشركات المصدرة لدعمها خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أنه تم توجيه 8.2 مليار ضمن مبادرات سداد مستحقات المصدرين منذ بداية العام الجاري لتوفير السيولة للشركات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن نسب الخصم ضمن المبادرة الجديدة لصرف المستحقات تصل إلي 15% وتحصل الشركات على 85% كسداد فورى للشركات لتوفير سيولة بصورة سريعة لها.

وأضافت نيفين جامع في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر صحفي، إن برامج زيادة الصادرات تركز على الأسواق التي لنا بها ميزة نسبية ونستطيع المنافسة بها مثل السوق الافريقي.

وتابعت، الوزيرة أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت.

وأضافت، أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة.