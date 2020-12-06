شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الروبوت العالمى "جان" تظهر بكامل أناقتها في جيتكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشارك الروبوت العالمي جان بفعاليات معرض جيتكس دبي في دورته الأربعين والتي تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة، والتي لم تمنع الروبوت التي ظهرت بكامل أناقتها بالملابس الرسمية، كذلك لم تستغن عن فرشاة تصفيف الشعر التي اصطحبتها معها خلال المعرض بجناح مجموعة اتصالات.

َوتلتزم الروبوت الشهير بإجراءات التباعد الاجتماعي ، حيث ترفض اقتراب الزوار منها وتنبههم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض جيتكس 2020.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

ويشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G و الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد علق على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وأضاف بن راشد أن الدولة أثبتت قدرتها على التأقلم و ستختتم عام 2020 بحدث عالمي وتبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى، مضيفا بالقول:" 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".