شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تعلن الانتهاء من البرنامج الجديد لدعم الصادرات نهاية يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن البرنامج الجديد لدعم الصادرات سينتهي خلال نهاية يناير المقبل، ونركز على قطاعي السيراميك والأسمنت. وأضافت نيفين جامع في مؤتمر صحفي اليوم، أن البرنامج يسعي إلي دعم الشركات لاستهداف أسواق معينة وقطاعات بعينها، علي أن نتجاوز أي مشكلات في البرنامج بصورته القديمة. تصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، تأتي تأكيدا لما نشره الخليج 365 بتاريخ 3 ديسمبر 2020 علي لسان مصادر حكومية بعنوان "مصادر حكومية تعلن تطبيق قواعد المساندة التصديرية الجديدة يناير المقبل" وكشف وزير المالية محمد معيط، إن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة لم يتم إغلاقه وهناك لجنة لمتابعة الأمر، ونسعي لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

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