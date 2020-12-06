شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الصناعات الكيماوية: سداد المستحقات المتأخرة يوفر السيولة للشركات المصدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني قسيس عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شركة مصر للصناعة، إن مبادرة سداد مستحقات المصدرين كشفت بعد تنسيقي بين الحكومة والمصدرين والقطاع المصرفي، لأن هذه المبادرات توفر السيولة للشركات والمصانع العاملة في قطاع التصدير.

ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون، بدورها قالت خلال مؤتمر صحفي، إن مبادرة سداد المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين كانت أسرع مبادرة، وتساهم في الحد من الآثار الجانبية السلبية لأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الانتهاء من ملف المستحقات يجعل الشركات تفكر في المستقبل .

تامر يونس مدير العلاقات الحكومية بشركة "بي إن جي"، يرى أن دعم الصناعة والصادرات يؤدى إلي النهوض الاقتصادي، ومصر حاليا أصبحت دولة مختلفة في تعاملها مع الملفات، موجها الشكر للحكومة للتعامل وحل أزمة المتأخرات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع المصرفي والشركات المصدرة.