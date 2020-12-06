وزيرة الصناعة: 500 شركة من الكيانات الصغيرة تقدمت للحصول على «المساندة الفورية»

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فتح أسواق جديدة لمنتجاتنا بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نجاح مبادرة «السداد النقدى والفورى» لمتأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين، بجهود مشتركة مع وزارة المالية والقطاع المصرفى، وقد تقدمت 500 شركة من الكيانات الصغيرة للانضمام لهذه المبادرة والحصول على «المساندة الفورية»؛ بما يُمَّكنها من توفير السيولة النقدية اللازمة للتغلب على التحديات.
وأضافت، فى مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك برنامجًا جديدًا لدعم وتنمية الصادرات يستهدف صناعات محددة تتسم بزيادة نسبة المكون المحلى؛ لفتح أسواق جديدة لمنتجاتها بأسعار تنافسية بالأسواق الأوروبية والأفريقية، لافتة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مساندة خاصة للشحن خاصة إلى أفريقيا لارتفاع تكلفته.
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