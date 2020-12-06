شكرا لقرائتكم خبر عن ربط خدمات الإسعاف الوطني بـ«طوارئ» مستشفيات وزارة الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مبادرة ربط الإسعاف الوطني مع أقسام الطوارئ في المستشفيات، بهدف الوصول الفوري والمباشر لبيانات ومعلومات المرضى بكفاءة وفاعلية، بالإضافة لتفعيل الإنذار المبكر إلكترونياً، ما يسهم في تقليل وقت الانتظار وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب والاستخدام الأمثل للموارد، وذلك خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية.

وتعرض الوزارة على منصتها المشاركة في جيتكس، نموذجاً من سيارة الإسعاف الذكية ليطلع زوار المنصة على تقنياتها الحديثة التي تربطها إلكترونياً بغرف الطوارئ بخاصية التنبيه والإنذار، ومعاينة تجهيزاتها المتطورة بكافة الوسائل الذكية لتسهيل نقل المرضى واستقبالهم في المستشفيات بعد توفير جميع البيانات الحيوية الطبية، وأتمتة كافة العمليات المتعلقة بتحديد مكان الحالة الطارئة.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حرص الوزارة على استخدام الابتكارات والحلول الاستباقية، والأساليب الحديثة التي تمكنها من خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته بشكل أفضل وتوظيف التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في منظومة الرعاية الصحية لتلبية احتياجات المرضى وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب والاستخدام الأمثل للموارد، وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم رعاية صحية وبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية حسب المعايير العالمية، بما ينسجم مع مئوية الإمارات 2071 الهادفة لترسيخ مكانة الدولة ضمن أفضل الدول في العالم.

وأشارت الدكتورة كلثوم البلوشي مديرة إدارة المستشفيات، إلى تفعيل نظام ربط الإسعاف الوطني مع قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي كمرحلة أولى، وسيتم تعميمه على باقي مستشفيات الوزارة مع نهاية العام الجاري وذلك بعد تحقيق نتائج إيجابية في تسريع وصول بيانات المرضى الخاصة بالإسعاف مع السجل الطبي الإلكتروني (وريد)، من خلال توظيف الأدوات الذكية لإنقاذ المريض بإرسال بيانات مؤشراته الحيوية لقسم الطوارئ بحيث يصل إلى المستشفى، وقد أجريت له كافة الإجراءات المطلوبة لتقديم العلاج في الوقت المناسب.