شكرا لقرائتكم خبر عن منصة طلبات أطعمة ومشروبات ذكية خلال معرض «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «أوبالا» Opaala، الشركة التقنية الناشئة المتخصصة في قطاع الأطعمة والمشروبات في الإمارات، عن إبرام اتفاقية شراكة مع مركز دبي التجاري العالمي لمنح الزائرين والمطاعم تجربة تناول الطعام بشكل أكثر سلاسة ويسراً، وذلك على هامش أكبر فعالية تقنية خلال العام، وهي معرض جيتكس الذي يُعقد في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر. ومن المقرر أن تستضيف الفعالية التقنية التي ينتظرها جمهور كبير هذا العام مجموعة من شركات التكنولوجيا الرائدة بمركز دبي التجاري العالمي، حيث ستعمل أوبالا على تشغيل سبعة مطاعم مختلفة لتجعل عملية طلب الأطعمة والمشروبات أكثر بساطة وسرعة وأماناً في ظل انتشار جائحة كوفيد-19.

أبرم مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية شراكة مع Opaala للمرة الأولى في شهر أغسطس من عام 2020 خلال معرض Jimmy Carr الذي قدّمت خلاله الشركة التقنية الناشئة المتخصصة في قطاع الأطعمة والمشروبات مفهومها الثوري الذي منح البائعين والزائرين حلاً سريعاً وسهلاً لطلب الطعام وتقديمه على مدار الفعالية. وعقب نجاح المشروع التجريبي المشترك، بادر مركز دبي التجاري العالمي إلى توسيع نطاق الشراكة بين الجانبين للحصول على تجربة «ذكية وسلسة» لطلب الطعام تشمل معرض جيتكس، أكبر حدث تقني لهذا العام، والذي سيوفر آلية طلب الطعام بصورة غير نقدية ولا تلامسية تتوافق مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19.

وقع الاختيار على Opaala من قبل مركز دبي التجاري العالمي بعد أن أثبتت المنصة قدرتها على تطوير الكفاءة التشغيلية لمنافذ الأطعمة والمشروبات وكذلك العملاء، مع توفير مزايا رئيسية تتضمن التخلص من قوائم الانتظار الطويلة، والحاجة إلى قوائم الطعام الورقية أو الإيصالات، فضلاً عن تسليم الطلبات بشكل أسرع وأكثر تنظيماً. وسيقوم مركز دبي التجاري العالمي بتطبيق نظام أوبالا لطلب الأطعمة والمشروبات خلال معرض جيتكس هذا العام من أجل الحفاظ على معايير التشغيل عالية الجودة، والخدمات المتطورة وتوفير نظام لا تلامسي بالكامل. ولتحقيق هذا الهدف، سيتم وضع رمز الاستجابة السريع، الذي سيُطلق قائمة الطعام التفاعلية الرقمية من Opaala، في شتى مواقع الفعالية وتشمل طاولات الطعام، والشاشات الرقمية والمناطق الأكثر ازدحاماً في جميع أنحاء المبنى ليتسنى للعملاء مسحه ضوئياً.

تأسست Opaala لتوفير حل عملي للعديد من المشكلات التي تواجه أماكن الضيافة ومنافذ الأطعمة والمشروبات بصفة يومية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تقليل نسبة المبيعات. وتعمل منصة Opaala التي توفر قوائم طعام تفاعلية على تغيير الخطوات التقليدية المتبعة في «نموذج الخدمة المؤلف من 8 خطوات»، عبر التخلص من أوقات انتظار الخدمة، وتقليل تكاليف الموظفين، ورفع معدل الإيرادات من خلال حل لا تلامسي يعمل على الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أي تطبيقات.

يتسنى استخدام أوبالا في شتى نواحي صناعة الضيافة والأطعمة والمشروبات، ويشمل ذلك المطاعم، ودور السينما، والمستشفيات، وقاعات تناول الطعام، وداخل الغرف والصالات والشاليهات الشاطئية في الفنادق، والملاعب وساحات الفعاليات أيضاً. بعد معرض جيتكس 2020، ستواصل أوبالا العمل عن كثب مع مركز دبي التجاري العالمي لتوفير منصة الخدمة الذكية لمنافذ الأطعمة والمشروبات الأخرى في شتى الفعاليات وعبر شراكات دائمة مع أماكن استضافة الفعاليات.