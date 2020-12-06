وزير النفط العراقى: متوسط صادرات الخام حوالى 2.8 مليون برميل فى ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى، اليوم الأحد، إن متوسط صادرات الخام حوالي 2.8 مليون برميل في ديسمبر، مضيفا أن ميزانية العراق للعام 2021 ستفترض أن سعر الخام 42 دولارا للبرميل. وأوضح وزير النفط، أن العراق سيبدأ بيع 3 خامات نفطية في يناير 2021، وأن العراق سيظل ملتزما باتفاق خفض إنتاج أوبك+ لأنه يخدم مصالحه. وأشاد وزير النفط العراقي بأحدث اتفاقات أوبك، وقال إنه سيسهم في تعزيز الأسعار لتتجاوز 50 دولارا في أوائل 2021، موضحا أن إكسون لن تبيع حصصها في حقل غرب القرنة 1. وتوقع وزير النفط العراقى اتفاقا مع إقليم كردستان لتسليم إيرادات النفط، وقال إن الأسعار تتحسن لكنها مازالت حساسة للتقلبات الناجمة عن تداعيات كوفيد-19. وأوضح وزير النفط، أن العراق تلقى عدة عروض لمبيعات الخام مسبقة الدفع يوم الجمعة، ولا اختيار نهائيا بعد.

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