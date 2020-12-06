شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة تفتتح مركزاً جديداً للسيدات بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة" عن افتتاح مركز جديد للسيدات بمدينة الرياض، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن المركز يقع على طريق الملك عبد الله، حي الرحمانية، في مدينة الرياض، وتبلغ مساحته الإجمالية 9420 متر مربع. كما سيضم المركز 8 محلات تجارية بمساحة إيجارية تبلغ 1000 متر مربع.

وأفادت الشركة، بأن المركز يعمل تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة- ليديز"، ويحتوي على جميع خدمات ومرافق فئة تلك العلامة.

ونوهت الشركة إلى أن إجمالي عدد مراكز (وقت اللياقة) العاملة داخل وخارج المملكة 136، مُشيرة إلى أنه سيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.

ويُذكر أن الشركة قامت باغلاق مركز رياضي للرجال وأحد مقرات مكاتب الشركة بمدينة الرياض وذلك في 1 نوفمبر 2020.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لافتتاح المركز اعتباراً من الربع الرابع من عام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن لجام حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 48.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض الإيرادات بمقدار 28.84 مليون ريال، يقابله جزئياً انخفاض في تكلفة الإيرادات بمقدار 6.93 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة) بمقدار 0.33 مليون ريال.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 58.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 138 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.