شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطمح لزراعة 3.5 مليون فدان قمحاً الموسم الحالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «رويترز»

قال مسؤول بوزارة الزراعة المصرية، الأحد، إن مصر تطمح لزراعة 3.5 مليون فدان قمحاً في الموسم الحالي.

أوضح عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بالوزارة، أن المساحة المزروعة بالقمح بلغت حوالي 900 ألف فدان منذ بداية الموسم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.

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