أسعار الذهب تستقر في مصر خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب استقراراً في تعاملات اليوم، الأحد، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً عند 799 جنيهاً.
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم، بحسب ما نشرت صحيف "اليوم السابع":
عيار 18 سجل 685 جنيهًا للجرام
عيار 21 سجل 799 جنيهًا للجرام
عيار 24 سجل 913 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب 6392 جنيهًا
أونصة الذهب 1837 دولارًا.
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