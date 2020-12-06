شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار مواد البناء اليوم الأحد.. والأسمنت من المصنع بـ650 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء في السوق المحلي اليوم الأحد 6 -12-2020، وجاءت كالتالي: الأسمنت سعر المصنع 650-680 جنيها للطن. الأسمنت سعر المستهلك بين 700-750 جنيها للطن. سعر الرمل للمستهلك بين 60-100 جنيه للمتر. والطوب الأحمر بين 750-950 جنيها للألف طوبة. الجبس للمستهلك 550 - 650 جنيها للطن. الحديد سعر المصنع 10600 - 11100جنيه للطن. الحديد سعر المستهلك 10800-11300 جنيه للطن.

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