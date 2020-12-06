شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض جيتكس للتقنية بمشاركة 1200 شركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض جيتكس 2020.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

ويشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد علق على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وأضاف بن راشد أن الدولة أثبتت قدرتها على التأقلم وستختتم عام 2020 بحدث عالمي وتبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى، مضيفا بالقول:"2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".