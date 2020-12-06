شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 11039 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13241 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 4269 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 3061 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 5 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للاستثمار العقاري، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، جراند انفسمنت القابضة للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأحد الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، 500 ألف سهم، 14.7 ألف سهم، 2066 سهم، 2663 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل 50 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية، 3.5 مليون سهم، 3200 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي 166 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة السويدي إلكتريك، أن شركتها التابعة شركة إيجيبتك للكابلات، قد وقعت عقداً لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ الحزمة الثانية لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي شبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا بإجمالي يصل إلى حوالي 193 مليون جنيه، وتتضمن الحزمة الثانية من المشروع شبكة الألياف الضوئية التي تربط محطات المحولات الكهربائية بمنطقة الدلتا بمركز التحكم الإقليمي بطلخا، ويهدف المشروع إلى مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية، على أن يتم التنفيذ في خلال 18 شهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة.