شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "المتقدمة للبتروكيماويات" توقع خطاب موافقة مشروطة للحصول على قرض بـ 3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نوقيع شركتها التابعة، الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات، على خطاب الموافقة المشروطة للحصول على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي "الصندوق" بقيمة ثلاثة مليارات ريال سعودي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إنه سيتم سداد هذا القرض على 16 قسط بشكل نصف سنوي، تبدأ من 15/02/1448 هـ وعلى مدى ثماني سنوات.

ويُشار إلى أن الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات، هي شركة مساهمة مقفلة سعودية قيد التأسيس ومملوكة بنسبة 85% للمتقدمة.

وبحسب البيان، تحصل المتقدمة للبولي أوليفينات على القرض مُقابل رهن جميع الأصول الثابتة للشركة المتقدمة للبولي أوليفينات إلى الصندوق بالإضافة إلى تقديم ضمانات من المساهمين في الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات.

وتستهدف الشركة من هذا القرض المقدم من الصندوق تمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ("PDH") ومعالجة البروبيلين ("PP") بطاقة تصميمية تبلغ (843.000) طن في السنة من البروبيلين، و(800.000) طن في السنة من البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية القرض الملزمة مع الصندوق سوف يتم توقيعها بعد استكمال الإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها من قبل الصندوق في الموافقة المشروطة للقرض. علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الشأن.

والشركة المتقدمة للبولي أوليفينات هي مشروع مشترك بين الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (إحدى الشركات التابعة للمتقدمة بملكية 100%) وشركة إس كي غاز للبتروكيماويات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة).

هذا ومن المُقرر أن يتم تمويل المشروع عن طريق المساهمين بنسبة 25%، على أن يتم تمويل التكلفة المتبقية للمشروع عن طريق الإقتراض من المقرضيين التجاريين بالإضافة إلى القرض المقدم من الصندوق.

وتتوقع الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات أن تبدأ في الإنشاء عام 2021، على يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح المتقدمة للبتروكيماويات تراجعت بنسبة 26.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى 156 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 213.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض أسعار مبيعات البولي بروبيلين وكمية المبيعات بنسبة 12.5% و3.8% على التوالي، بالإضافة إلى إرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 22.5%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 416 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 567.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.