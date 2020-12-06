شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع تُضيف حقوق الأولوية المتداولة لشركة أميانتيت العربية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية عن إضافة حقوق الأولوية المتداولة لشركة أميانتيت العربية السعودية في حسابات المركز للمساهمين المستحقين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.

وأشارJ إيداع، في بيان لموقع "تداول"، إلى أنه سيتم تطبيق التخفيض في كمية الأوراق المالية للشركة على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لهذا اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجاري.

ومن المُقرر أن تبدأ فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في 7 ديسمبر 2020، علماً بأن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي في 14 ديسمبر الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 17 ديسمبر 2020.

يُذكر أن عمومية الشركة أقرت، خلال نوفمبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.