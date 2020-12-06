شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يؤكد استمرار متابعة تعويضات الإنتاج بدول "أوبك+" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المباحثات خلال المؤتمر الوزاري الـ12 لتحالف "أوبك+" الذي عقد افتراضيا نهاية الأسبوع الماضي كانت ناجحة وفعالة، لافتا إلى استمرار المشاورات بشكل شهري للتغلب على حالة عدم اليقين في الأسواق وهو تقليد متبع في العديد من المؤسسات مثل البنوك المركزية.

وأشار الامير إلى الاستمرار في مراقبة التعويضات الإنتاجية في الشهور الأربعة المقبلة للدول المنتجة المتعهدة بها، مشيراً إلى أن ليبيا لها وضع خاص بسبب الظروف التي مرت بها ومع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية ولمساعدتها على التنمية الاقتصادية واستعادة البنية الأساسية وسنظل نتابع تطورات إنتاجها في الشهور المقبلة، بحسب صحيفة اليوم.

ولفت إلى أن الجميع يتفهم جيدا طبيعة السوق غير المستقرة في الشهور الثلاثة المقبلة وسنتابع ونحكم في التوقيت الصحيح لمنع حدوث التقلبات السعرية والتشجيع على مزيد من المطابقة.

يشار إلى أن مجموعة "أوبك +"قد وافقت في اجتماعها المؤجل يوم الخميس الماضي على زيادة الإنتاج بنحو نصف مليون برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني القادم.

وبناء على ذلك، سيتم خفض الإنتاج من جانب "أوبك" وحلفائها بنحو 7.2 مليون برميل يومياً بداية من الشهر المقبل، وسيتم مراجعة مستويات الإنتاج وآثار هذا الاتفاق بشكله الجديد بشكل شهري.

ويوم الجمعة الماضية وعقب موافقة "أوبك" وحلفائها على زيادة الإنتاج تدريجياً لمواجهة تداعيات كورونا على الطلب ارتفعت أسعار النفط وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.