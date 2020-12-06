«أرابتك»: تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «أرابتك القابضة» إن مجلس إدارة الشركة ناقش خلال اجتماعه يوم الإثنين الماضي قرار الإفلاس الذي تم تبنيه خلال اجتماع الجمعية العمومية السابق.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، الاحد، أن مجلس إدارتها أصدر القرارات وأخذ الإجراءات اللازمة للمباشرة في تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة المختصة في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الجمعية العمومية لشركة «أرابتك القابضة» المنعقدة في 30 نوفمبر 2020، قررت الاستمرار بعملية تصفية الشركة والمضي قدماً في طلب إعلان إفلاسها رسمياً.

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