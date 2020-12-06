شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الوطنى للاعتماد: اعتمدنا 623 معملا وجهة منح شهادات جودة داخل وخارج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هانى سعودى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك"، إن المجلس اعتمد 623 معملا وجهة منح شهادات جودة داخل وخارج مصر والذى بدأ اعتبارا من عام 2009.

وأساس الاعتماد هو منشأ لخدمة المصانع والشركات التى ترغب فى التصدير وتحصل على جواز تصديرها للخارج لمنتجاتها واختبارها يكون معتمد دوليا ولا يتم اختبار أو اعتماد المنتج من أى جهه أخرى فى الدولة المصدر لها مرة أخرى.

وأضاف سعودى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن المجلس اعتمد معامل داخل الدول العربية ومنها فى عمان والكويت والسعودية والعراق واليمن ولبنان، وإفريقيا وأثيوبيا وكينيا وتونس ونيجيريا، والطفرة الكبيرة جاءت عند جهة منح شهادات معتمدة فى ايطاليا وألمانيا، وموضحا أن كفاءة العنصر البشرى داخل المجلس والمقيمين على الفحص هو السبب فى حدوث طفرة والدخول للدول الأوروبية.

وأوضح رئيس المجلس الوطنى للاعتماد، إن خطة المجلس أن يعتمد من 130 إلى 150 معملا على مدار السنة الواحدة ومن الممكن الوصول إلى 180 داخل وخارج مصر، وقال إن لدينا أعمال متميزة مثل معامل النشاطات الرياضية على مستوى أفريقيا فى مصر، ومعامل المزارع السمكية الذى افتتحه رئيس الجمهورية، كما اعتمدنا المعامل المركزية لوزارة الصحة لاختبارات الكوفيد 19 وأعلنته وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفى، بالإضافة إلى معامل اختبارات هوية القطن المصرى "DNA" ومعامل فى التعاون مع وزارة العدل والداخلية والطب الشرعى لاختبارات النسب والـ دى ان ايه.

وقال، إن هناك تعاون مع كافة المجالس التصديرية الراغبة فى اعتماد منتجات الشركات أعضائها لكى يستطيع المنتج المصرى النفاذ للأسواق العالمية بشهادة جودة معتمدة دوليا ينافس بها كافة السلع الأخرى.