شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تشترى الألماس في مصر وأغلى وأرخص قيراط موجود بالسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاعات كبيرة شهدها سعر الذهب منذ بداية 2020، ليسجل مستويات قياسية لم يسبق الوصول لها في أي وقت سابق، وهذه الارتفاعات دفعت المستهلكين للتوجه نحو شراء "الألماس" بديلا للذهب، فالبعض يرى أن قيمة الألماس أكبر، خاصة أن شراء أقل شبكة الآن لا يقل عن 10 آلاف جنيه بأى حال.

المستهلك يعرف جيدا كيف يشترى الذهب، وكذلك أوزانه وأسعاره ومصنعيته، لكنه لا يعرف الكثير حول صناعة الألماس وكذلك سعره ونوعه وأنواع القطعيات التي تؤثر على سعره، وهذا ما سنحاول التركيز عليه في هذا الموضوع، وهو كيف تشترى الألماس وما هي أغلى وأرخص الأنواع.

رفيق عباسى رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، يقول: "أسعار الألماس لا تتحرك كثيرا مثل الذهب والتذبذب فيها قلما يحدث، وهذا ما يجعله معدن سعره جاذب لبعض المستهلكين، لكن ثقافة شرائه ليست منتشرة كثيرا في مصر، ومؤخرا ومع ارتفاع الذهب اتجه البعض نحو شراء الألماس خلال الاحتفالات، وذلك لكونه ذات قيمة أكبر".

ويضيف في حديثه لـ"الخليج 365"، أن الألماس لا يقاس بالجرام مثل الذهب، ويقاس بالقيراط، وكل جرام يقابله في الوزن 5 قيراط، وسعر قيراط الألماس له عوامل تتحكم فيه مثل اللون والقطعية والحجم وكذلك الوزن ودرجة النقاوة واللمعان.

وتابع عباسى" عدد الأحجار في كل قيراط أيضا من العوامل التي نحكم بها على الألماس، فهناك مائة حجر وزنهم قيراط واحد، وهناك حجر واحد يزن قيراط، وكلما كان الحجر أكبر ارتفع السعر، مع مراعاة العوامل الأخرى مثل القطعية واللون والشوائب به".

وبشأن الأغلى والأرخص في مصر، يقول رئيس شعبة المجوهرات، "اللون الأغلى في مصر هو ( H) وهو أول درجات الأبيض، ثم لون ( F) وهكذا، وكل منتج حسب وزنه، بمعنى هناك خاتم يكون ربع قيراط وهناك خاتم يصل 10 قيراط وهنا يكمن فروق الأسعار.

وتابع رفيق عباسى، " يمكنك أن تشترى قيراط بسعر 20 دولار فقط، وحجر قيراط آخر سعره 500 دولار أو أكثر وهكذا، وهنا المتحكم هو درجة الشفافية واللون والنقاوة والقطعية إلخ.