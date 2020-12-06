شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 عند 799 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 عند 799 جنيهًا للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، مع توقف مبيعات الذهب في مصر اليوم، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 685 جنيهًا للجرام

عيار 21 سجل 799 جنيهًا للجرام

عيار 24 سجل 913 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب 6392 جنيهًا

أونصة الذهب 1837 دولارًا.

القواعد الحاكمة لأسعار الذهب لا يمكن التحكم فيها، ولا يمكن معرفة حركة مؤشر سعر الذهب سواء في مصر أو الخارج، وهنا غالبا تظهر المفاجآت، وخلال نوفمبر المنقضى تراجع الذهب في مصر 60 جنيها تقريبا، وفجأة وبدون مقدمات بدأت رحلة الصعود مجددا.

مفاجآت عدة قد تظهر في سوق الذهب خلال ديسمبر الجارى، في ظل توقعات بعدم استقرار سعر المعدن الأصفر عالميا، حيث يتجه الذهب للعودة لسيناريو الهبوط مجددا بنهاية هذا الشهر وفق التوقعات، وذلك بالتزامن مع اقتراب توزيع لقاح كورونا على الدول.

وسجل الذهب نوفمبر الماضى هبوط كبير منذ يوم 9 نوفمبر، وذلك كرد فعل لإعلان شركات الأدوية التوصل إلى مصل للقاح كورونا، وهو ما أعطي للمستثمرين إشارات بأن هناك انفراجة مرتقبة، وبالفعل تراجع الذهب لمستويات وصلت إلى 1770 دولار بالنسبة لسعر الاونصة، وفى مصر هبط إلى 775 جنيها للجرام من عيار 21.

ومنذ مطلع هذا الشهر، أخذ الذهب طريقا للصعود، وارتفع أول 4 أيام من هذا الشهر، لكنه بدأ التراجع في اليوم الخامس، الأمر الذى يجعل مصير الذهب غامض هذا الشهر.