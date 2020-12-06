ساب يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 06-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ساب (1060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي اعد على المدى المتوسط، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.53% بما يعادل 0.38 نقطة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 24.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 27.95.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.45.
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