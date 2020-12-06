شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستقر في مكانه – تحليل صباحي – 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مصرف الإنماء (1150) على عدم تغيير بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبة، ليستند السهم بهذا الإغلاق على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 16.96.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.98 ومستوى المقاومة 16.50.
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