شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم عسير (4080) في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومع كل تلك الضغوط الإيجابية حقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 0.02 نقطة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 18.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.28 ومستوى المقاومة 18.21.