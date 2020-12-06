شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع أسعار النفط الربع الثالث 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط الخام خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من انخفاض الفائض في الإنتاج، وتحسن عمليات التكرير ومعدلات التشغيل في مصافي النفط العالمية في المناطق الرئيسية رغم أنها لا تزال دون مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد تزامنًا مع التحسن التدريجى في الطلب علي المنتجات النفطية في ظل قيام المزيد من الدول بالغاء تدابير العزل التي اتخذتها لمواجهة هذه الجائحة وبداية موسم العطلات، ما أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك وفقًا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

وتابع التقرير، أن ما حد من هذا الارتفاع في الأسعار، هو تنامي المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة تعافي الطلب علي النفط علي خلفية ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد عالميا، ما قد يؤدي إلي تجدد إجراءات الإغلاق الجزئي والعزل العام، ويهدد الآمال بشأن تعافي الاقتصاد العالمي موضحا أيضا توقع تراجع طلب مصافي التكرير من النفط متأثرًا ببدء موسم الصيانة وهوامش التكرير المنخفضة بالإضافة إلي تجدد المخاوف بشأن تخمة المعروض النفطي عقب رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الليبية "الآمنة" واستئناف إنتاج وتصدير النفط بعد توقع دام نحو ثمانية أشهر.

وذكر التقرير، أنه بشكل عام ارتفع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك في الربع الثالث من عام 2020 بنحو 16.8دولار للبرميل أو ما يعادل 63.2٪مقارنة بالربع السابق، مرتفعا من أدني مستوي له منذ الربع الثاني من عام2003، ليصل إلي 43.4دولار للبرميل وهو مستوي منخفض بنحو 18.8دولار للبرميل ، أي ما يعادل 30.2٪بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2019.