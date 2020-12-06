شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 3٫472 ريال، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 3٫65 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 3٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.42 وبين مستوى المقاومة هو 3.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد