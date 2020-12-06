شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5٫139 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 5٫07 ريال، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 3٫35 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 5٫07 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.10 وبين مستوى المقاومة هو 5.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد