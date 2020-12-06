شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء و الماء القطرية (QEWS) يسجل أعلى مستوى في عام ونصف -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 18٫22 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عام ونصف، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 17٫90 ريال، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 19 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 17٫80 ريال. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18.10 وبين مستوى المقاومة هو 18.44 ريال الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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