شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق المؤشر مكاسب جيدة خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 6123 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 6250 نقطة كمستوى أول ثم 6450 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 5850 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,031 وبين مستوى المقاومة هو 6,240 نقطة