شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 10465نقطة، في ظل استمرار ملامسته لخط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي يشكل دعما قد يدفع بالمؤشر لأعلى للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 10750نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10300 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,420 وبين مستوى المقاومة هو 10,531 نقطة
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