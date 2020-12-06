شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر مشترك بين "المالية" و"الصناعة" حول مستحقات المصدرين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة المالية عقد مؤتمر مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة، لإعلان كل مستجدات صرف مستحقات المصدرين، وذلك في إطار جهود الحكومة لانهاء هذا الملف.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت في وقت سابق، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر أول دفعة من شهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة فى إطار مبادرة السداد الفورى التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق .

وقالت، إنه تقدم للصندوق منذ أول شهر نوفمبر 2020 طلبات من 903 شركات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى، حيث بلغ إجمالى المبالغ المستحقة عن الملفات المستوفاة لحوالى 323 شركة 3.2 مليار جنيه، لافتةً إلى أن الصندوق تواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصدار شهادات بالمبالغ بعد استقطاع الضرائب والدمغات وأي مديونيات مستحقة لصالح وزارة المالية .

ولفتت جامع إلى أن هذه المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85٪ من اجمالى قيمة المستحقات فورًا وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة .