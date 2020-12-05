شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تكشف خطتها لنقل لقاح كورونا من الخارج والحفظ داخل الطائرة وخارجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة للطيران، إن شركة مصر للطيران جاهزة لنقل لقاحات فيروس كورونا من خارج مصر إلى الداخل، مشيراً إلى أن هناك 5 طائرات معدة لهذا الأمر، بالإضافة إلى طائرات شركة مصر للطيران ، مضيفا فى مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن الحاويات ستكون مجهزة لحفظ اللقاح لمدد طويلة، قائلا: "لدينا الساحة المبردة في قرية البضائع ويمكن وضع اللقاحات بها حتى توزيعها على المستشفيات بواسطة وزارة الصحة".



وأكد الكابتن طيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران ، للشحن الجوى، فى تصريحات سابقة ، إن الشركة على أتم الاستعداد ، لنقل لقاح فايزر الذى يستوجب حفظه في درجة حرارة منخفضة ، من جانبه، قال نور سليمان ، المدير التنفيذي لإحدى شركات الشحن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، لن يكون هناك أى مشاكل في نقل اللقاح الذى ستقوم شركة فايزر بتسليمه للشركة، مشيرا إلى أنه سيجرى توصيل اللقاح في خلال ثلاثة أيام على الأكثر.



