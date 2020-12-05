شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان الخميس المقبل كآخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية أنه فى حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة خلال الفترة من 29/12/2020 وحتى 30/1/2021، بجانب سداد (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة، قال: "يشترط فى المتقدم للحجز أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألَّا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل.