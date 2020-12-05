ندوة دولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتراضية بعنوان «تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي» تعقدها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2020 بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ITU .

وتأتي الندوة في إطار جهود الهيئة المتصلة بالاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م؛ بهدف توحيد الجهود والرؤى العالمية في هذا المجال الحيوي، وتفعيل دور الطيف الترددي في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.

ويشارك في هذه الندوة أكثر من 70 متحدثا من كبار المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من 20 دولة حول العالم.

ويفتتح الندوة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو.