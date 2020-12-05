ندوة دولية

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وتأتي الندوة في إطار جهود الهيئة المتصلة بالاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025م؛ بهدف توحيد الجهود والرؤى العالمية في هذا المجال الحيوي، وتفعيل دور الطيف الترددي في تعزيز التحول الرقمي في المملكة والعالم.ويشارك في هذه الندوة أكثر من 70 متحدثا من كبار المسؤولين والمتخصصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية المهتمة بالتقنيات اللاسلكية الحديثة من 20 دولة حول العالم.
ويفتتح الندوة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وأمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات هولين زاو.
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