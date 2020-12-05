دخول لائحة الفاتورة الضريبية الالكترونية حيز التنفيذ

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جاء ذلك بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل على لائحة الفوترة الالكترونية. وتحتوي لائحة الفوترة الالكترونية على سبع مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، إضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية، حيث أكدت الهيئة على أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علما أنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021.ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الالكترونية من خلال موقعها الالكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الالكترونية.
يذكر أن نظام الفوترة الالكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، إضافة إلى مكافحة التستر التجاري. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت في وقت سابق المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر 2020.
الفوترة الالكترونية:
- هي فاتورة ضريبية تصدر بشكل الكتروني عبر وسيلة الكترونية، ويصدرها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة
- تحتوي على 7 مواد تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الالكترونية لدى المكلفين
- توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها والقواعد الإجرائية والمهل الزمنية
- التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في 4 ديسمبر 2021
- الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي
- مكافحة التستر التجاري
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