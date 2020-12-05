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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 118 مليون ريال أودعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في حسابات أكثر من 90 ألف مستفيد من برنامج دعم صغار مربي الماشية بما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة وكفاءة الإنتاج للثروة الحيوانية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أن الدعم الإجمالي منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من 1.5 مليار ريال، ويأتي دعم هذا الشهر للحسابات المسجلة في بوابة الإعانات الزراعية ضمن دورة الاستحقاق الـ15 للبرنامج.

ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك، وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم إلى مستحقيها مباشرة بشكل ساهم في تطوير القطاعات، بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.