شكرا لقرائتكم خبر سفراء الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت المواصفات السعودية أن السفراء المتطوعين في المبادرة سيحصلون على مزايا عدة من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، وسوف يكون لهم الأولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج، كما ستسهم فعاليات البرنامج في رفع مستويات الأداء، وكذلك الوعي للأفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة.وتساعد على الاستخدام الأمثل لطاقات الشباب وتسخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجالات الجودة، بما يساعد على نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال دعم وتمكين دور سفير الجودة داخل القطاعات.
كانت هذه تفاصيل خبر سفراء الجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.