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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سفراء الجودة برنامج أطلقته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من خلال مبادرة الاستراتيجية الوطنية للجودة يستهدف جذب واستقطاب الشباب (جيل المستقبل) في مجال الجودة.

وأوضحت المواصفات السعودية أن السفراء المتطوعين في المبادرة سيحصلون على مزايا عدة من أبرزها الحصول على بطاقة عضوية خاصة تحمل اسم السفير وفئته، وسوف يكون لهم الأولوية لحضور المؤتمرات والدورات التي تقام لدى الهيئة أو شركاء البرنامج، كما ستسهم فعاليات البرنامج في رفع مستويات الأداء، وكذلك الوعي للأفراد فيما يخص الجودة وبرامجها وتطبيقاتها المختلفة.

وتساعد على الاستخدام الأمثل لطاقات الشباب وتسخيرها لزيادة الوعي بالجودة ومفاهيم التميز المؤسسي، إلى جانب إكساب المشاركين مهارات وخبرات مختلفة في مجالات الجودة، بما يساعد على نشر وتعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي من خلال دعم وتمكين دور سفير الجودة داخل القطاعات.