شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات «كورونا» تخفّض تحويلات العمالة الفلبينية 14% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقى تفشي فيروس «كورونا» خلال 2020 بالمزيد من الضغوط على تحويلات العمالة بشكل عام، وتحويلات العاملين الفلبينيين بدول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

وحسب بيانات بنك الفلبين المركزي، تراجعت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 13.91% على أساس سنوي.

وبلغت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في أول 9 شهور ب2020 نحو 3.73 مليار دولار، مقارنة بمستواها في الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 4.34 مليار دولار.

وطبقاً لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 17.04% من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 21.89 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 2020.

وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 4.89 مليار دولار، لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليج 76.29% من إجمالي تحويلات القارة.

يشار إلى أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تقعد مصدراً مهماً للتمويل الخارجي في الدول النامية، وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالمياً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.

ضغوط وعوائق

أثر على تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري عدة عوامل فرضها تفشي فيروس «كورونا» على الحكومات التي لجأت إلى إغلاق اقتصادها، وإرجاء عدد من المشروعات الرئيسية، كما قامت العديد من الحكومات بتطبيق إغلاق اقتصادي، من خلال إقرار الإجازة الرسمية، وتعطيل حركة الطيران، فضلاً عن تعذر دخول الوافدين العالقين بالخارج، وإقرار الحظر كلياً وجزئياً، والسماح للقطاع الخاص بتسريح أو تقليص مرتبات الوافدين في مقابل الإبقاء على العمالة الوطنية.

وصدر في المملكة العربية السعودية قرار وزاري بتنظيم عقد العمل في الفترة الحالية للظرف القاهر الخاص بفيروس «كورونا»، وتخفيض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% مع إمكانية إنهاء العقود.

وفي الكويت، قبل تفشي «كورونا» تسعى الدولة جاهدة لتعديل تركيبتها السكانية؛ بملاحقة ما عرفوا ب«تجار الإقامة»، والسعي لفرض رسوم على تحويلات العمالة الوافدة.