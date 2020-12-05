شكرا لقرائتكم خبر عن 123.3 مليار درهم تداولات الأسهم منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تغيرت أسعار الأسهم المحلية والعالمية على نحو ملحوظ خلال العام الجاري، وتغيرت خلالها السيولة المتداولة من جلسة إلى أخرى ومن شهر إلى آخر.

وتأثرت الأسهم بعدد من العوامل الأمر التي انعكست على حركة الأسعار بالأسواق، لاسيما جائحة كوفيد-19 الذي أثر بشكل كبير على نفسيات المستثمرين منذ شهر مارس/آذار الماضي، وهبط بأسعار العديد من الأسهم إلى مستويات متدنية.

سجلت الأسهم تداولات 123.34 مليار درهم منذ بداية العام.

وفي شهر نوفمبر المنصرم انفتحت شهية الشراء بالأسهم، معززة بجملة من المحفزات بدءاً من الإعلان عن لقاحات فعالة لكوفيد-19، بالإضافة إلى الاكتشاف النفطي الضخم في أبوظبي، إلى جانب التعديلات على قانون الشركات التجارية، من خلال السماح بالتملك بنسبة 100%، وتزامناً مع ظهور نتائج الربع الثالث والتي كان بعضها أفضل من المتوقع بالرغم من تأثيرات الفيروس على الاقتصاد بشكل عام.

وكان خبراء ومحللون قد دعوا المستثمرين عبر منصة ”الخليج 365”، في منتصف يونيو الماضي إلى البحث عن فرص استثمارية على المدى الطويل، وإعادة حساباتهم في ما يتعلق بالعائد على السهم، وكذلك التوزيعات كون السهم هبط عن مستوياته العليا خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2019.

سيولة سبتمبر

وفي تحليل ”الخليج 365” لسيولة الأسهم الشهرية منذ مطلع العام الجاري، أظهرت البيانات أن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، استقطب أعلى سيولة شهرية، بقيمة 19.5 مليار درهم، منها 7.6 مليار درهم في سوق دبي، و11.9 مليار في سوق أبوظبي.

وجاء الدعم الرئيسي للسيولة من سهم «أدنوك للتوزيع» مع احتساب سيولة طرح الشركة الخاص التي تمت عبر منصة الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي في منتصف سبتمبر، لترتفع السيولة في سوقي أبوظبي ودبي إلى 4.34 مليار درهم، فيما بلغت السيولة في سوق أبوظبي وحده 4.04 مليار درهم.

وقفز سهم «أدنوك للتوزيع» في جلسة 14 سبتمبر مواصلاً كسر مستوياته السعرية القياسية واصلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج بعد ارتفاعه خلال الجلسة 5.54% عند مستوى 3.43 درهم، وسط تداولات بلغت 49 مليون درهم، منها صفقات كبيرة مباشرة عبر منصة الصفقات الكبيرة بنحو 20 صفقة قيمتها 3.69 مليار درهم، لعدد 1.25 مليار سهم، إثر عملية طرح خاص ل1.25 مليار سهم إلى مؤسسات استثمارية، بما يمثل 10% من أسهم الشركة.

سيولة نوفمبر

حل شهر نوفمبر المنصرم في المركز الثاني من حيث جذب السيولة للأسهم المحلية، بقيمة 19 مليار درهم، توزعت بواقع 5.9 مليار درهم في سوق دبي و13.1 مليار درهم في سوق أبوظبي.

وارتفعت سيولة شهر نوفمبر بدعم إضافي من الصفقات الاستثنائية الكبيرة على أكثر من سهم، حيث بلغ عددها 45 صفقة وجاءت في غضون 4 جلسات بقيمة إجمالية بنحو 2.95 مليار درهم لعدد 275.92 مليون سهم.

وتوزعت الصفقات الكبيرة في نوفمبر بواقع 20 صفقة على «أبوظبي الأول» و9 صفقات على«اتصالات»و11 صفقة على«أبوظبي الوطنية للتأمين»، وصفقة لكل من «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» و«الإمارات للمرطبات» بينما شهد سهم «دار التمويل 3 صفقات كبيرة.

وتم تنفيذ 20 صفقة كبيرة أيضاً في سوق أبوظبي، بقيمة 656.2 مليون درهم من خلال التداول على 66.7 مليون درهم في جلسة يوم 17 نوفمبر، توزعت بواقع 11 صفقة على أبوظبي الوطنية للتأمين ب180 مليون درهم عبر التداول على 39.14 مليون سهم، و9 صفقات على سهم اتصالات بقيمة 476.168 مليون درهم، عبر التداول على 27.587 مليون سهم.

وتم تنفيذ صفقة كبرى على الوطنية للسياحة والفنادق في سوق أبوظبي لعدد 40 مليون سهم بقيمة 70.8 مليون درهم، بينما شهد سوق دبي في ذات اليوم صفقة كبيرة على الإمارات للمرطبات لعدد 1.32 مليون سهم بقيمة 3.3 مليون درهم.

وشهد سهم«دار التمويل» في سوق أبوظبي تنفيذ 3 صفقات كبيرة بنحو 26.25 مليون سهم و بقيمة 55.13 مليون درهم.