شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سلسلة من المشاريع الكبرى مع انطلاقة 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

ينطلق «أسبوع جيتكس للتقنية» الذي يستمر حتى العاشر من ديسمبر وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يقام فعلياً خلال هذا العام.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً، موضحاً أن مؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم في إشارة إلى جائحة «كوفيد- 19».

وأوضح سموه، أن 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي، وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام، وذلك بعد اختتام 2020 بحدث عالمي، وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ينطلق معرض جيتكس في دورته ال40 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية.. وبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا، و350 متحدثاً في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد».

وأضاف سموه: «جيتكس، سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020، والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.. ومؤسساتنا أثبتت قدرتها على التأقلم.. سنختتم 2020 بحدث عالمي، وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبري.. 2021 عامنا الخمسون ويوبيلنا الذهبي، وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله».



الصحة والسلامة



ويضع مركز دبي التجاري العالمي، على قمة أولوياته صحة وسلامة الزوار؛ حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

ويناقش «جيتكس»، أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا بما في ذلك تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والتحليل البيني، والأمن الإلكتروني والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة والاقتصاديات الرقمية ومستقبل التنقل والبلوك تشين.

ويستقطب «جيتكس» هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينهم «اتصالات» و«أفايا» و«أي بي أم» و«دو» و«ديل تكنولوجيز» و«ريد هات» و«لينوفو» و«مايكروسوفت» و«هواوي» و«هوني ويل».

كما يشارك رواد الأعمال البارزون بخبراتهم مع الشركات الناشئة الطموحة عبر ما يزيد على 280 ساعة من المحتوى الذي يغطي قطاعات متنوعة، منها التسويق الرقمي والمدن الذكية وإنترنت الأشياء.

ويستضيف جيتكس، أجنحة لبعض الدول المبتكِرة من حول العالم بما فيها إيطاليا، وإسرائيل، والبحرين، والبرازيل، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، ورومانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ونيجيريا، وهونج كونج، والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وغيرها.

وتأتي الدورة ال 40 لمعرض جيتكس 2020 بعد عام كامل من التحديات التي فرضها انتشار فيروس «كوفيد- 19»، الذي غير العديد من مفاهيم ممارسة الأعمال في الوقت الذي أثمر فيه تحول الإمارات الرقمي جدارة أجهزة وشركات الدولة في الانتقال من الوسائل التقليدية لاستخدام شبكات الاتصالات والتقنيات في إنجاز الأعمال والتعليم عن بعد على نحو سريع وكامل في وقت عجزت دول متقدمة عن التعامل مع الجائحة لتتوقف العديد من مفاصل هذه الدول.

وستدعم دورة جيتكس الحالية دور دولة الإمارات في إلهام دول المنطقة فيما يتعلق باستعراض أحدث التقنيات وشبكات الاتصالات الحديثة ودورها في تطور عالم الأعمال والخدمات، إضافة إلى إلقاء الضوء على فوائد الاقتصاد الرقمي ودوره في تقوية اقتصاديات الدول في ظل استشراف تحديات «كوفيد- 19» التي أظهرت الحاجة الكبرى للاتصالات والتقنيات في العديد من مجالات الحياة الضرورية.



مشاركة حكومية واسعة



وتواصل الجهات والمؤسسات الحكومية من مختلف إمارات الدولة المشاركة في جيتكس 2020 عرض سلسلة جديدة من الخدمات والتطبيقات الرقمية بتوظيف تقنيات الاتصالات، لاسيما من الجيل الخامس والاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها لتعزيز التوجه التقني في الدولة ودعم مشاريع المدن الذكية وتكنولوجيا المال، إضافة إلى استشراف المستقبل في قطاعات أبرزها: التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد.

ويشهد «جيتكس 2020» مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف إمارات الدولة؛ حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة، ومن بين المشاركين ممثلين من مكتب «دبي الذكية» وهيئة كهرباء ومياه دبي، وممثلين من الجهات الحكومية في أبوظبي، إضافة إلى شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات كما سيشارك ممثلين عن الجهات الحكومية في عجمان والفجيرة، إضافة إلى وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.



حلول وأنظمة جديدة



ويدشن «جيتكس 2020» حلولاً وأنظمة جديدة لعمل حكومة المستقبل المبنية على الترابط المعلوماتي ودمج الخدمات الذكية وتسهيلها للمواطنين والمقيمين والزوار بهدف تسريع إنجاز الخدمات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهو التوجه الذي تبنته حكومة الإمارات منذ سنوات، وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولة وجعلها قبلة لأبرز شركات ومؤسسات التقنية في العالم.

وتعتبر دورة «جيتكس» الأربعين تتويجاً لريادة الإمارات الرقمية وكونها وجهة عالمية وإقليمية لتبني تقنيات المستقبل مثل: شبكات الجيل الخامس والتقنيات التي ستفرزها والتي ستدعم استخدامات أهمها: الذكاء الاصطناعي والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة وشبكات إنترنت الأشياء وغيرها والتي تمثل مستقبل الدول والحكومات في خدمة الشعوب على نحو سريع ومتطور.

وأخذت الإمارات بناصية الاتصالات وتقنية المعلومات الأحدث في العالم ومنذ عام 1981 التي شهدت انطلاق الدورة الأولى لمعرض الخليج لتكنولوجيا المعلومات «جيتكس» في دبي ليصبح الحدث التقني الأكبر على مستوى المنطقة وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والثالث من نوعه في العالم، تقصده مئات الجهات الحكومية في دولة الإمارات والمنطقة وآلاف الشركات المتخصصة وأكثر من 100 ألف خبير، لتقديم أحدث ما توصل إليه العالم في التقنيات.

وتستعد الجهات الحكومية والشركات اليوم وعبر «أسبوع جيتكس للتقنية 40» لاستعراض المنتجات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الأحدث في العالم والتي فرضت جائحة «كوفيد- 19» الحاجة الماسة لها في ظل تحديات العمل والتعلم عن بعد، إضافة إلى التحديات اللوجستية وتحديات السفر والانتقال خلال فترات الإغلاق التي شهدها العالم، إلى جانب استعراض الخدمات والتقنيات التي تسهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين.

وواصل أسبوع جيتكس للتقنية (معرض الخليج للكمبيوتر سابقاً) منذ انطلاقه في عام 1981 لعب دوره كمحفز قوي يسهم على الدوام في تعزيز المكانة المتنامية لدبي والمنطقة على المستوى العالمي باعتبارها سوقاً رائداً في تبني التقنيات والابتكارات الحديثة.



فوائد اقتصادية كبيرة



ووفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي لأسبوع جيتكس للتقنية 2019، الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي عن مساهمة المعرض المتنامية في اقتصاد دبي، فقد حققت دورة المعرض عام 2019 نحو 1.6 مليار درهم عائدات مباشرة وغير مباشرة ومستحدثة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وبلغت القيمة المحتجزة في الاقتصاد المحلي 919 مليون درهم بنسبة 57% من العائدات.

وأظهر التقرير، أن كل درهم أنفقه المشاركون في جيتكس، حقق إيرادات مضاعفة بلغت 4.5 مرة في اقتصاد دبي الأوسع فيما دعم الحدث خلال دورة العام الماضي 6239 وظيفة وحقق 300 مليون درهم فائض دخل قابل للتصرف للأسر المقيمة بدبي. ويعد معرض جيتكس منذ انطلاقه 1981 محركاً رئيسياً للانتشار التقني الواسع في الإمارات الذي واكب التوجهات العالمية؛ حيث تضاعف عدد حضور المعرض بنحو 60 مرة، كما شهد زيادة كبيرة في حجمه منذ انطلاقته بنحو 100 ضعف.

وتنعقد الدورة ال40 ل«أسبوع جيتكس للتقنية» صباح اليوم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 6 إلى 10 ديسمبر بمشاركة أكثر من 1200 عارض من بينهم أكثر من 300 شركة ناشئة من 60 دولة.