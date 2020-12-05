شكرا لقرائتكم خبر عن 24 جهة تستعرض 88 مبادرة تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك 24 جهة حكومية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأكاديمية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية في جناح حكومة أبوظبي؛ حيث تستعرض 88 مبادرة ومشروعاً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف جميعها إلى خلق تجربة فريدة للزوار، من خلال تقديم منصة موحدة تضم كافة الجهات الحكومية.

وتهدف حكومة أبوظبي، من خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي توفر فرصاً للتعاون المُثمر مع المؤسسات الأكاديمية وشركات عالمية من القطاع التكنولوجي لدعم الأجندة الرقمية للإمارة.

وتتميز المشاركة لهذا العام بتقديم تجربة الجناح الافتراضي، والذي يتيح للزوار والمهتمين القيام بزيارة افتراضية للجناح من أي مكان في العالم، بالإضافة لذلك، ستوفر المنصة الافتراضية خدمة «المساعد الافتراضي»، التي تمكن الزوار من التواصل مع الجهات الحكومية ال24 المشاركة في المعرض، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية، وكبرى الشركات التقنية من القطاع الخاص، والحصول على التفاصيل المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تقام تحت مظلة جناح حكومة أبوظبي.

من جهة أخرى، يقدم الجناح الافتراضي للزوار والمستخدمين خاصية الاطلاع في بث مباشر على الجلسات والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تقام في الجناح، هذا إلى جانب وجود فريق دعم تقني متخصص للمساعدة في حل أي تحديات قد تواجههم خلال الزيارة الافتراضية للجناح.

وأعرب علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي، عن سعادته بمشاركة حكومة أبوظبي في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، ويمثل فرصة مثالية لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة أبوظبي.

وأكد المهندس محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية، أهمية معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»؛ كونه يتيح الفرصة لحكومة أبوظبي للتعريف بمبادرات الجهات الحكومية في مجال الخدمات الحكومية، والحلول الحكومية، والبيانات والذكاء الاصطناعي، وتمكين المنظومة الرقمية، والتي تم تطويرها لتدعيم القدرات الرقمية لإمارة أبوظبي، وتمكين ودعم وتقديم منظومة حكومية رقمية استباقية، ومتخصّصة ومتعاونة وآمنة.

ويستعرض جناح حكومة أبوظبي أحدث المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الإمارة، وإبراز الدور المهم الذي تلعبه الجهات الحكومية في تطوير حلول رقمية حكومية سريعة، وفعالة، واستباقية من شأنها دعم تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، والإسهام في إثراء تجربة المتعاملين.