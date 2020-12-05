«اقتصادية أبوظبي» تقدم بوصلة المستثمر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية» وذلك بتقديم 4 خدمات رئيسية وهي «بوصلة المستثمر وغرفة التحكم والطوارئ ومعاك وتحقق» ضمن جناح حكومة امارة ابوظبي الذي تقوده هيئة ابوظبي الرقمية ويضم 23 جهة حكومية تقدم 88 مبادرة وخدمة رقمية.

وقال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة إن مشاركة الدائرة في هذا المعرض السنوي الهام تأتي بهدف استعراض خدماتها ومبادراتها الرقمية أمام نخبة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال وكبرى الشركات الوطنية والأجنبية والعالمية، انطلاقاً من دورها الريادي في قيادة أجندة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتعزيز البيئة الاستثمارية فيها.

وأكد أهمية المشاركة في هذا الحدث الأهم على مستوى المنطقة في مجالات التقنية والتكنولوجيا، حيث يضم جناح حكومة إمارة أبوظبي، تحت مظلته أهم الجهات الحكومية التي تقدم حلولاً وخدمات ومبادرات رقمية ذكية تجسد استراتيجية حكومة الإمارة في التحول الرقمي الذكي الشامل لخدماتها مشيراً الى أن المعرض يعد فرصة للاطلاع على أهم التقنيات العالمية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من حلول رقمية وتحول ذكي.

كما أكد حرص الدائرة على مواصلة جهودها في توفير الخدمات وتنفيذ المبادرات والبرامج النوعية الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية غير النفطية.

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