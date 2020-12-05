شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شركة فرنسية في أجنحة «لا فرانش تك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلال هذه النسخة غير المسبوقة، ستقوم 12 شركة فرنسية بعرض أحدث حلولها ضمن أجنحة لا فرانش تك في كل من معرض جيتكس وجيتكس فيوتشر ستارز في دبي، بينما ستشارك بعض الشركات الأخرى التواجد من خلال منصاتها الخاصة.

برعاية وتنظيم من قبل بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، تحط اثنتا عشرة شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المبتكرة رحالها بدبي؛ للقاء الزوار والمستثمرين من الشرق الأوسط، والمشاركة في برامج التحول الرقمي الرئيسية في المنطقة.

في هذا الإطار سيتم تنظيم حلقة نقاشية بمشاركة كات بورلونغان، مديرة لا فرانش تك، فريق العمل الذي تقوده الحكومة الفرنسية لتعزيز قطاع الشركات الناشئة في فرنسا حول الموضوع التالي: «كيف تقوم الحكومات العالمية وصناع السياسات بحماية نبض الابتكار في هذا الواقع الجديد؟»

وقال فريدريك سابو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس الشرق الأوسط: تماشياً مع طموحها في أن تصبح واحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال التكنولوجيا في العالم، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ العديد من المبادرات والاستثمارات لضمان انتقالها التكنولوجي. يسعد بيزنس فرانس الوكالة الوطنية العاملة على دعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، والمسؤولة عن الترويج للشركات الفرنسية وتعزيز نمو صادراتها وكذا تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية في فرنسا أن تربط 12 شركة فرنسية واعدة حريصة على مشاركة خبراتها وابتكاراتها مع شركاء مستقبليين في الشرق الاوسط.

على المستوى التكنولوجي، تشهد السوق الفرنسية تغيراً مستمراً لتصبح أكثر ربطاً بالإنترنت من أي وقت مضى. فقد شهد الربع الرابع من العام 2019، 11.4 مليون عملية ربط بالإنترنت عالي السرعة (أكثر من 30 ميجابت / ثانية)، بزيادة 2.4 مليون مقارنة بالعام 2018 (هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد، 2019). تحتل فرنسا المرتبة الثانية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (والأولى في الاتحاد الأوروبي) بالنسبة لاشتراكات الإنترنت عالي السرعة الثابت للفرد الواحد (44 لكل 100 نسمة)؛ ولا تسبقها سوى سويسرا (46 لكل 100 نسمة).

بالإضافة إلى ذلك، تختبر فرنسا طفرة في استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت، فقد تم استخدام أكثر من 19.2 مليون بطاقة سيم من- آلة- إلى -آلة (إم تو إم) في فرنسا في عام 2019، بزيادة قياسية بلغت 3.5 مليون (+ 23٪) مقارنة بالعام 2018. ولكونها مصممة خصيصاً للاستخدام في المعدات المتصلة (الخوادم المركزية، الكاميرات، طرفيات الحاسوب، وما إلى ذلك)، تمثل هذه البطاقات الميزة الأساسية لإنترنت الأشياء (هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد، 2019).