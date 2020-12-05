شكرا لقرائتكم خبر عن الأسواق الناشئة تتلقى تدفقات نقدية قياسية بـ 76.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر إلى نصف العدد في الشهر السابق، في مؤشر إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، على ما أعلنت وزارة العمل، الجمعة.

ومن شأن هذا التراجع في سوق العمل تشديد الضغط على الكونجرس لإقرار خطة جديدة لدعم الأميركيين في أوضاع هشة والشركات مع انتهاء المساعدات السارية حاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وتم استحداث حوالى 245 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 610 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق أرقام تم تخفيضها بعد مراجعتها، بعدما بلغ هذا العدد 711 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر.

سوق الوظائف

وبذلك تتراجع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 6.7%، ما يشير إلى أن سوق الوظائف تواصل نهوضها إنما بوتيرة متباطئة.

وكان المحللون يتوقعون 650 ألف وظيفة جديدة وبقاء معدل البطالة بمستوى 6,9%.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 10,7 مليون شخص. وإن كان هذا العدد في تراجع عن الشهر السابق، إلا أنه يبقى أعلى من مستوى شباط/فبراير حين كان هناك 4,9 ملايين عاطل عن العمل قبل بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

غير أن هذا التقرير، وهو الأول منذ إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يعكس بدقة وضع سوق العمل في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يستند إلى بيانات جمعت حتى منتصف الشهر فقط.

ويأتي هذا فيما أسهمت التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا في جذب الأسواق الناشئة لتدفقات نقدية قياسية خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تقريره الشهري، قال معهد التمويل الدولي إن المستثمرين الأجانب ضخوا 76.5 مليار دولار في محافظ الأسواق الناشئة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وجذبت أسواق الأسهم في الاقتصاديات الناشئة 39.8 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو ثاني أكبر تدفق نقدي على الإطلاق.

وكان للأسهم الصينية نصيب الأسد بنحو 7.9 مليار دولار من التدفقات الوافدة للأسهم في الأسواق الناشئة، في حين استقبلت سندات الأسواق الناشئة تدفقات نقدية بلغت 36.7 مليار دولار خلال نوفمبر.

وكتب جوناثان فورتون الخبير الاقتصادي في معهد التمويل: «الأنباء الأخيرة حول اللقاحات المحتملة، جنباً إلى جنب مع تراجع عدم اليقين فيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، أفادت تدفقات رأس المال بشكل كبير».

وأضاف فورتون، أنه لا يزال هناك تباين متزايد في التدفقات إلى الأسواق الناشئة؛ حيث لا تزال بعض الأسواق متخلفة عن المسار، ولا تستفيد من جميع مزايا هذا الارتفاع.

وشهد العام الجاري أيضاً أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق للأسواق الناشئة بنحو 90 مليار دولار في ذروة كورونا؛ حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن تأثير الجائحة المستثمرين إلى الهروب من الأصول الأكثر خطورة.

ومنذ بداية العام الحالي، بلغ صافي التدفقات الوافدة للأسواق الناشئة نحو 166.5 مليار دولار؛ حيث ضخ المستثمرون 16.6 مليار دولار في الأسهم، وتدفق ما يقرب من 150 مليار دولار في محافظ الديون.

ومن المرجح أن يكون الربع الرابع من عام 2020 هو الأقوى بالنسبة للتدفقات الوافدة للأسواق الناشئة منذ الربع الأول من 2013.